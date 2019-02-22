القبانجي يدعو الى عقد مؤتمر يقدم ثقافة الحشد الشعبي للعالم العربي

2019/02/22 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا امام جمعة النجف الاشرف صدر الدين القبانجي، الجمعة، الى عقد مؤتمر عراقي لديمومة ثقافة الحشد الشعبي وتقديمها للعالم العربي، وفيما طالب الحكومة العراقية بانقاذ البصرة من التلوث البيئي بسبب تراكم النفايات، اتهم السعودية بمحاولة اختراق العراق “ثقافيا” عبر افتتاح محطة فضائية.وقال القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف، “نرحب بانعقاد مؤتر مكافحة اعلام داعش في بغداد بمشاركة 60 دولة”، مؤكدا ان “داعش انتهى عسكريا […]

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