زيدان يفكر في تدريب يوفنتوس

2019/02/22 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير صحفية إيطالية، ان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ينتظر تولي تدريب فريق يوفنتوس مع بداية الموسم المقبل.هزيمة يوفنتوس من أتلتيكو مدريد الأربعاء الماضي بثنائية نظيفة، جعلت الفريق يقترب من توديع دوري أبطال ارووبا مبكراً من دور الـ16.وذكرت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، أن “زين الدين زيدان يراقب الوضع في يوفنتوس عن كثب ، رغم انه مطلوب في تشيلسي […]

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