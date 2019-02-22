وزارة الهجرة والمهجرين تعلن عن استقبالها 199 لاجئا عراقيا عائدا من تركيا

2019/02/22 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن استقبالها 199 لاجئا عراقيا عائدا من تركيا.

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز ، انه "ضمن برنامج العودة الطوعية المجانية التي قدمتها الوزارة للراغبين بالعودة الطوعية من تركيا وعبر الطريق البري وفي منفذ إبراهيم الخليل التابع إلى قضاء زاخو بمحافظة دهوك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي النقل والخارجية متمثلة بالسفارة العراقية في تركيا، إضافة إلى إدارة الأزمات المشتركة في دهوك وقوات امن المنفذ، نقلت نحو (199) مواطنا عراقيا في تركيا كانوا يرومون العودة من مخيم اكدة التركي إلى بلدهم العراق".

ولفت نوروز إلى أن "كادر الوزارة في أربيل ودهوك استقبلهم وخصص لهم حافلات تقلهم إلى ديارهم بعد تدقيق أسمائهم في قاعدة بيانات الجهات الأمنية إلى جانب تجهيزهم بالوجبات الغذائية السريعة بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين".

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