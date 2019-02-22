حقوق الانسان : على الحكومة التدخل لإنقاذ العوائل العراقية المطرودة من هنغاريا

2019/02/22 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 22 شباط / فبراير: كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان ، ان “معلومات وردت إلى المفوضية تفيد بطرد السلطات الهنغارية لعوائل عراقية خارج حدود البلاد بعد رفضها لطلبات اللجوء وحرمانهم من أبسط حقوقهم وتركتهم من دون مأوى أو غذاء رغم أن هذه العوائل لديها أطفال”.

ولفتت الى ، ان “وجود العوائل في أراض أوربية وتعامل السلطات الهنغارية بهذا الشكل اللانساني يعد مخالفة للمادة ٣ من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان”مبينة ، ان “وزارة الخارجية العراقية مطالبة بالتدخل بشكل عاجل من خلال السفارة العراقية في بودابست من أجل إنقاذ العوائل العراقية المنفية وحمايتها”.



انتهى أح

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