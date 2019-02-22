استقبال 199 لاجئاً عراقياً عائداً من تركيا إلى العراق بعد تدقيق اسمائهم

2019/02/22 | 16:49

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بغداد – عراق برس- 22 شباط / فبراير: أعلن مدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين، الجمعة، استقبال 199 لاجئاً عراقياً عائداً من تركيا إلى العراق .

وتابع ستار نوروز ف انه “وضمن برنامج العودة الطوعية المجانية التي قدمتها الوزارة للراغبين بالعودة الطوعية من تركيا وعبر الطريق البري وفي منفذ ابراهيم الخليل التابع الى قضاء زاخو بمحافظة دهوك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي النقل والخارجية متمثلة بالسفارة العراقية في تركيا اضافة الى ادارة الازمات المشتركة في دهوك وقوات أمن المنفذ، نقلت نحو {199} مواطناً عراقياً في تركيا كانوا يرومون العودة من مخيم اكدة التركي الى بلدهم العراق”مشيرا الى ، أن “كادر الوزارة في أربيل ودهوك خصص لهم حافلات تقلهم الى ديارهم بعد تدقيق اسمائهم في قاعدة بيانات الجهات الامنية “.انتهى اح

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