2019/02/22 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ردّ رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، الجمعة، على تهديدات نائب رئيس حكومة كردستان قباد طالباني الاخيرة، قائلا ان “حقبة السلطة التي تتزعمها عائلتا طالباني وبارزاني ستنتهي يوما”، فيما توقع “اعدام افراد العائلتين في ميادين السليمانية واربيل ”.واضاف عبد الواحد في تصريحات صحافية تابعها “ناس” اليوم (22 شباط 2019)، انه “سوف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاسوار عبد الواحد: يأتي يوم تُعدم فيه عائلة بارزاني وطالباني كالبعثيين ) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاسوار عبد الواحد: يأتي يوم تُعدم فيه عائلة بارزاني وطالباني كالبعثيين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).