البنتاغون تكشف عديد الجنود الأميركان الباقين في سوريا بعد الانسحاب

2019/02/22 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلن البيت الأبيض، أن البنتاغون سيبقي نحو 200 جندياً أميركياً في سوريا بعد تنفيذ الانسحاب الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب للقوات الأميركية من هذا البلد.وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز في تصريحات تابعها “ناس” اليوم الجمعة (22 شباط 2019) “ستبقى في سوريا لفترة زمنية مجموعة صغيرة لحفظ السلام قوامها نحو […]

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