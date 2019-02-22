من مضيق هرمز إلى المحيط الهندي.. مناورات بحرية إيرانية ضخمة

2019/02/22 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الجيش الإيراني مناورات عسكرية تحمل اسم “الولاية 97″، تستمر لثلاثة أيام وتجرى على مساحة تقدر بمليوني كيلومتر مربع، وتمتد من شرق

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