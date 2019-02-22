ادارة الزوراء توضح حقيقة استقالة المدرب ايوب اوديشو

2019/02/22 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت ادارة نادي الزوراء، على انباء استقالة ايوب اوديشو من تدريب فريق كرة القدم في النادي .

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