مودريتش يتفق على تجديد عقده مع الريال حتى 2021

2019/02/22 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أكدت تقارير صحفية مدريدية أن لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش توصل إلى اتفاق مع فريقه ريال مدريد لتمديد عقده حتى 30 يونيو/حزيران 2021.وذكرت صحيفة “ماركا”، الجمعة، أن اللاعب صاحب الـ33 عاما اتفق على تجديد عقده، ليضع بذلك حدا للشائعات التي كانت تتحدث عن إمكانية رحيله عن القلعة البيضاء الصيف المقبل، وهو خيار […]

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