روسيا: المساعدات الأميركية لفنزويلا “ذريعة لتحرك عسكري”

2019/02/22 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتّهمت روسيا، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة باستخدام تسليم المساعدات إلى فنزويلا ذريعة لشن عمل عسكري ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، مشيرة إلى

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