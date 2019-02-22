المسؤولون بدائرة الأوقاف الفلسطينية يرفضون إغلاق باب الرحمة مرة أخرى

2019/02/22 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسلنا، في القدس المحتلة، أحمد البديري، أن المسؤولين بدائرة الأوقاف الفلسطينية، أكدوا رفضهم إغلاق باب الرحمة مرة أخرى، بعد أن نجح المقدسيون في إعادة فتحه، بعد سنوات طويلة من الإغلاق.

وأضاف، قوات الاحتلال اعتقلت 60 فلسطينيا في القدس المحتلة، مشيرا إلى إنه لا توجد أي حجة إسرائيلية لاعتقالهم.

وقال، إن هناك دعوات فلسطينية للاحتشاد في المسجد الأقصى لإيصال رسالة حاسمة للاحتلال أن المسجد الأقصى خط أحمر لن يسمح بالمساس به تحت أي ظرف

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