2019/02/22 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تحولت أسعار الذهب إلى الهبوط خلال تعاملات اليوم الجمعة مع عكس الدولار اتجاهه، لكن المعدن يتجه إلى تسجيل ثاني مكاسبه الأسبوعية على التوالي مع التفاؤل بشأن الأوضاع التجارية.





ويأتي الهبوط في سعر المعدن مع تحول الورقة الأمريكية للصعود بعد أن كان مظلل باللون الأحمر في وقت مبكر من التعاملات.





ويخيّم على المستثمرين حالة من التفاؤل بشأن إمكانية أن تؤتي المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بثمارها والتوصل إلى اتفاق من شأنه حل تلك الاحتكاكات لكن مع ذلك يلوح في الأفق اقتراب انتهاء الهدنة التجارية والتي أبدى الرئيس دونالد ترامب نبرة إيجابية بشأنها.





وتضغط التطورات الإيجابية في الشأن التجاري على الدولار الأمريكي والذي كان بمثابة الملاذ الآمن في أوقات التوترات التجارية الأخيرة، ليستفيد بذلك المعدن كونه أحد السلع المقومة بالورقة الخضراء ويستعد لوضع ثاني مكاسبه الأسبوعية على التوالي.





وكان المعدن النفيس وصل إلى أعلى مستوى في 10 أشهر خلال تعاملات الخميس لكنه قلص تلك المكاسب في وقت لاحق ليسجل معدن الذهب أكبر خسائر يومية في 6 أشهر بعدما فقد نحو 20 دولاراً من قيمته.





ويتابع المستثمرون كذلك النهج الذي قد يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة المقبلة والذي قرر تغيير نغمته المتشددة إلى التحلي بالصبر والترقب لكنه في الوقت نفسه ألمح إلى أنه قد يتجه لزيادة الفائدة حال تحسن الوضع الاقتصادي.





وبحلول الساعة 1:04 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.2% ليهبط إلى 1325.40 دولار للأوقية.





كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر في تمام الساعة 1:14 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 0.1% ليسجل 1322.34 دولار للأوقية.





وفي هذه الأثناء، صعد المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2% ليصل إلى 96.755.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. الذهب يتحول للهبوط مع قوة الدولار الأمريكي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. الذهب يتحول للهبوط مع قوة الدولار الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).