2019/02/22 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: يترقب المستثمرون في إيطاليا خطر تعرض التصنيف الائتماني لثاني عملية خفض بالتزامن مع تسجيل ركوداً اقتصادياً يهدد خطة الحكومة لكبح عجز الموازنة.





وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الجمعة، فإن تقديرات بنك سوسيتيه جنرال إلى أن السوق قام بتسعير 30% احتمالية بأن وكالة "فيتش" ستقوم بخفض التصنيف الائتماني للديون الإيطالية اليوم الجمعة بمقدار درجة واحدة إلى "-BBB"، والتي من شأنها أن تجعل السندات أعلى درجة واحدة عن المنطقة الاستثمارية.





أما "كومرتس بنك" فيرى أن الدرجة الاستثمارية في إيطاليا عرضة للخطر مشيراً إلى أنه من المرجح أن تتفاقم ثقة المستثمرين سوءاً بالنظر إلى الضعف الاقتصادي.





ومن المقرر أن تفصح "فيتش" عن رؤيتها بشأن التصنيف السيادي لإيطاليا بعد إغلاق الأسواق المالية اليوم الجمعة في حين تقوم وكالة "موديو" بمراجعتها رؤيتها في 15 مارس المقبل أما وكالة "ستاندرد آند بورز" فستعلن قرارها يوم 26 أبريل القادم.





وبالفعل يفصل تصنيف وكالة موديز لإيطاليا درجة واحدة فقط أعلى المنطقة غير الاستثمارية "الخردة" بعد أن نفذت خفضاً في رؤيتها في أكتوبر الماضي.





يذكر أن اقتصاد إيطاليا دخل مرحلة ركود بعد انكماشه في آخر ربعين من العام الماضي، ما يثير شكوك جادة حول قدرة حكومة روما في إبقاء مستهدف عججز الموازنة خلال العام الحالي دون الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي والبالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي.





وبحلول الساعة 12:47 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع العائد على سندات الحكومة الإيطالية لآجل 10 سنوات إلى 2.888% في حين بلغ الفارق بين تلك الديون الإيطالية ونظيرتها الألمانية لنفس الآجل 278 نقطة أساس.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المستثمرون يترقبون احتمالية خفض التصنيف الائتماني لديون إيطاليا) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المستثمرون يترقبون احتمالية خفض التصنيف الائتماني لديون إيطاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).