اضافة الى اعياد نوروز ثلاثة ايام عطلة رسمية في اذار بإقليم كوردستان

2019/02/22 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اضافة الى عطلة اعياد نوروز المعلن عنها فان هناك ثلاث عطل رسمية اخرى في شهر اذار المقبل في اقليم كوردستان.

وبحسب جدول العطل الرسمية المعتمد من قبل حكومة اقليم كوردستان فإن يوم الخامس من اذار عطلة بمناسبة ذكرى انطلاق انتفاضة "رابرين"، ويوم 11 بمناسبة اتفاقية 11 اذار.

وكذلك يوم 14 اذار عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ميلاد الزعيم القومي الراحل ملا مصطفى البارزاني.

يشار الى ان ايام عطلة اعياد "نوروز" في اقليم كوردستان هي: 21، و22، و23 من شهر اذار المقبل.

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