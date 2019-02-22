2019/02/22 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النقل، عبد الله لعيبي، اليوم الجمعة، نجاح تحميل وتفريغ القطار التجريبي الثاني لزيت الغاز من مصافي الشعيبة بمحافظة البصرة إلى مستودعات مدينة الحلة في محافظة بابل.وقال لعيبي في بيان تلقت وكالة وطن نسخة منه ان “هذه الخطوة تأتي لايجاد منافذ تسويقية وجعل السكك من الشركات الرابحة” مؤكداً “تحميل مادة زيت الغاز من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: نجاح تحميل وتفريغ القطار التجريبي الثاني لزيت الغاز) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل: نجاح تحميل وتفريغ القطار التجريبي الثاني لزيت الغاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).