إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة

2019/02/22 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل الغد برام الله ضياء حوشية بأن قوات الاحتلال تواصل حملتها في حي المصيون برام الله، واقتحمت المحال التجارية وصادرت كاميرات المراقبة، ما أدى إلى اشتباكات بينها وبين الشباب الفسطينيين.

وأضاف حوشية أن قوات الاحتلال استهدفت الفلسطينيية بالأعيرة المطاطية، وأطلقت قنابل صوتية لتفريق المتجمهرين.

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