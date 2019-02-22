النقل تعلن نجاح تحميل وتفريغ القطار التجريبي الثاني لزيت الغاز

2019/02/22 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل ،اليوم الجمعة ،نجاح تحميل وتفريغ القطار التجريبي الثاني لزيت الغاز من مصافي الشعيبة إلى مستودعات الحلة .

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