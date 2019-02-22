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تحالف سائرون : انتهاء الخلاف على مرشح الداخلية
2019/02/22 | 17:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكدَ تحالفُ سائرون اَن الخلافَ على مرشحِ وزارةِ الداخليةِ قد انتهى، مشيرا الى وجودِ بوادرَ كبيرةٍ لانهاءِ الازمةِ من خلالِ تقديمِ اسماءَ جديدةٍ لرئيسِ مجلسِ

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