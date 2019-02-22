مدرب إشبيلية: برشلونة ليس ميسي فقط

2019/02/22 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد المدرب الإسباني بابلو ماكيين المدير الفني لنادي إشبيلية الإسباني أن مواجهة فريقه مع برشلونة دائمًا ما تكون صعبة وقوية لفريقه.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية تصريحات ماكيين والذي قال: بداية أتقدم بنعي إلى روبيرتو أليس رئيس إشبيلية الأسبق والذي تُوفى صباح اليوم، كان لدي الشرف الكبير لمقابلته.وتابع ماكيين: دائمًا مواجهات برشلونة تكون مثيرة لنا ونسعى لتقديم أفضل المباريات أمامهم، وبرشلونة يحترمنا كذلك لأننا نلعب بشكل مميز أمامه.وأضاف مدرب إشبيلية: كل مباراة لها ظروفها وأسبابها الخاصة، الخسارة بسداسية في الكأس كانت مباراة ولها ظروفها وغدًا لقاء في الدوري الإسباني له ظروفه.وواصل ماكيين حديثه قائلًا: الجميع في إشبيلية يدعمني وهذا منذ اليوم الأول لي مع الفريق.وأكمل ماكيين قائلًا: برشلونة ليس ليونيل ميسي فقط، عليك أن تتذكر أن برشلونة هزم ريال مدريد في الدوري بخماسية مقابل هدف وميسي لم يكن متواجد، الـ10 لاعبين الآخرين بجانب ميسي يستطيعون قيادة فرق آخرى في عالم كرة القدم.

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