2019/02/22 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقع مصدر الأسماء المرشحة الأبرز لخلافة مدرب الزوراء المستقيل أيوب أوديشو الذي أعلن إستقالته اليوم الجمعة.

ورجح المصدر لوكالة {الفرات نيوز} ان يتم تسمية أحد "المرشحين الأبرز لقيادة الفريق وهم {حكيم شاكر، وصالح راضي، وعلي هادي، وعماد عودة}".وكان أيوب أوديشو، مدرب الزوراء، تقدم باستقالته من منصبه بشكل رسمي اليوم الجمعة وودع لاعبيه وأبلغهم بقراره قبل مغادرة النادي.التزمت إدارة النادي الصمت دون تعليق على قرار المدرب، رغم أن الفريق تنتظره مباريات مهمة في دوري أبطال آسيا، حيث يفتتح مشواره بدور المجموعات في 4 مارس/ آذار المقبل، أمام فريق ذوب آهن الإيراني في مدينة أصفهان.كما يرتبط الفريق بمواجهة قوية أمام أربيل، الاثنين المقبل، في الجولة الـ19 من الدوري الممتاز.وتأتي استقالة أوديشو، لاستمرار الأزمة المالي الخانقة التي يمر بها نادي الزوراء، حيث لم يتسلم الفريق دينارًا واحدًا هذا الموسم من الجهة الراعية للنادي.وظهرت المعاناة بشكل واضح على الزوراء، خلال الجولتين الأخيرتين من الدوري، حيث فاز في الجولة الـ17 من المسابقة على الحسين بالثواني الأخيرة من الوقت بدل من الضائع.وتكرر الحال في الجولة الأخيرة عندما أدرك التعادل مع الديوانية في الثواني الأخيرة رغم أن المباراة في ملعب الشعب الدولي.ويحتل الزوراء المركز الرابع في ترتيب الدوري الممتاز، وفي جعبته 36 نقطة بفارق 5 نقاط عن الشرطة المتصدر.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرشحون الأبرز لخلافة أوديشو المستقيل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرشحون الأبرز لخلافة أوديشو المستقيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).