2019/02/22 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يوسف حمدي فيسبوك تويتر تحدث نجم مانشستر يونايتد السابق نيمانيا فيديتش حول مدرب الشياطين الحمر الحالي أولي جونار سولشار، متمنيًا تجديد الثقة فيه.

اختيارات المحررين كيف رد مارسيلو على المقارنة بينه وبين ريجيلون؟ سولشار: أليكسيس سانشيز كزجاجة الكاتشب حوار جول - جنكيز أوندر عن خلافة صلاح وطموحاته مع روما والفارق بين كرة القدم في إيطاليا وتركيا خاص جول | جوتزه: الدوري الإنجليزي مثير وجذاب للغاية

وكان سولشار قد حظي بدعم العديد من أساطير مانشستر يونايتد كان أبرزهم ريو فيرديناند وريان جيجز وجاري نيفيل.

وبخصوص ذلك، قال فيديتش إن سولشار مناسب في الوقت الحالي مناسب لمانشستر يونايتد أكثر من أي مدرب في العالم.

أحد المواهب البرتغالية الرائعة، هل تعرف من هو؟🤔 pic.twitter.com/HIh25kkNSW— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

وأضاف: "مانشستر يونايتد في الوقت الحالي لا يحتاج إلى مدرب كبير بقد ما يحتاج إلى من يحتوي غرفة الملابس وما بها من مشكلات"

وتابع: "سولشار حقق الكثير من الأشياء الإيجابية في فترة قياسية، وهو شيء يمكن استنتاجه من التغير في أداء اللاعبين، هذا يستدعي إعطاءه فرصة أكبر"

بعد الوداع..



رسالة إيميليانو سالا التي لم يكتبها

يذكر أن أولي جونار سولشار كان قد تولى تدريب مانشستر يونايتد في منتصف ديسمبر الماضي خلفًا لجوزيه مورينيو.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديتش: سولشار أفضل لمانشستر يونايتد من أحسن مدربي العالم) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديتش: سولشار أفضل لمانشستر يونايتد من أحسن مدربي العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).