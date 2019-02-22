الدوري الأوروبي.. قرعة ثمن النهائي توقع الكبار في مواجهات سهلة

2019/02/22 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأسفرت قرعة دور الـ16 "ثمن النهائي" لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، اليوم الجمعة، عن مواجهات سهلة لكبار القارة.وسيلعب تشيلسي الإنكليزي مع دينامو كييف الأوكراني، ومواطنه أرسنال مع رين الفرنسي، بينما سيحل إنتر ميلان الإيطالي ضيفاً على إينتراخت فرانكفورت الألماني.وسيستضيف نابولي الإيطالي نظيره ريد بول سالسبورغ النمساوي، وإشبيلية الإسباني مع سلافيا براغ التشيكي، ودينامو زغرب الكرواتي مع بنفيكا البرتغالي.كما يصطدم فالنسيا الإسباني بنظيره كراسنودار الروسي، وزينيت سان بطرسبورغ الروسي مع فياريال الإسباني.ونصت اللائحة على عدم السماح للأندية التي تلعب في دوري واحد أو وجدت في نفس المجموعة في وقت سابق من البطولة من مواجهة بعضها البعض في دور الـ16.وتقام مباريات الذهاب في ملاعب الفرق المذكورة أولاً في 7 مارس/ أذار المقبل وبعدها بأسبوع ستقام مباريات الإياب.وتجري قرعة الدور ربع النهائي في 15 مارس/ أذار بالتزامن مع قرعة نفس الدور في بطولة دوري أبطال أوروبا.ويستضيف الملعب الأولمبي في مدينة باكو عاصمة أذربيجان المباراة النهائية في 29 مايو/ أيار المقبل.

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