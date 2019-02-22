بغداد.. مهنة

2019/02/22 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل لازالت مهنة "الخواصة" تتحدى الزمن في العاصمة العراقية بغداد، أمام التقدم التكنولوجي، وتراجع رغبة الكثيرين باقتناء منتجات مصنوعة من القصب وسعف النخيل.و قبل ابتكار البلاستيك ومنتجاته، كانت مهنة الخواصة رائجة في العراق، والشرق الأوسط، حيث استخدم فيها القصب وسعف النخيل.كما درجت جميع البيوت في العراق على اقتناء منتجات مهنة الخواصة لما لها من ماض عريق في البلاد، ساعد في ذلك وقوعها على نهري دجلة والفرات وعدد آخر من الأنهار التي يكثر القصب على ضفافها وتزدهر بزراعة النخيل.المواطن "حسام خالد" يملك محلاً لبيع منتجات "الخواصة"، وقال في تصريح صحفي، إنه "ورث المهنة عن أجداده".وأضاف خالد: "انخفض الطلب على المنتجات اليدوية المصنوعة من القصب وسعف النخيل، بسبب زيادة منتجات البلاستيك، والتقدم التكنولوجي".واستدرك قائلاً: "إلا أن هناك زبائن محددين يعرفون قيمة هذه الصناعات، يأتون لشراء منتجاتنا، حيث يستخدمونها كأدوات زينة في بيوتهم".وأوضح خالد أنهم "يقومون بصناعة سلات للملابس، والخضراوات، إلى جانب الموائد، وأقفاص الطيور، والمكانس، والكراسي التي تستخدم في الحدائق".مشيراً إلى أن "تاريخ دكانه يعود إلى 50 عاماً، ويقوم بصناعة المنتجات المذكورة مع زميله المصري، محمد عبدالخالق، الذي يعيش في العراق منذ فترة طويلة".من جانبه قال عبدالخالق (73 عاماً)، إنه "جاء إلى بغداد قبل 44 سنة، وتعلم مهنة الخواصة من والده، وأنه لم يترك العراق رغم كل الظروف الصعبة التي مر بها".وأردف أنه "لا يتمكن من ترك مهنته رغم رخص وانخفاض منتجات الصناعات اليدوية".ولا يزال في بغداد عدد من المحلات يمارس أصحابها مهنة "الخواصة" التي ورثوها عن آبائهم، متحدين الاندثار أمام الزحف التكنولوجي.

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