2019/02/22 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مصرع واصابة 11 مدني بحادث سير على الطريق الرابط بين كركوك وصلاح الدين

22/02/2019 17:05:00 PM |

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واع / مكتب صلاح الدين / س .م

اعلنت مديرية مرور صلاح الدين، الجمعة، عن مصرع واصابة 11 مدني بحادث سير على الطريق الرابط بين محافظتي كركوك وصلاح الدين.

وذكر مدير قسم العلاقات والاعلام في مديرية مرور المحافظة المقدم احمد الجبوري في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "ثمانية مواطنين بينهم خمسة من عائلة واحدة لقوا مصرعهم واصيب 3 اخرون اثر حادث مروري تصادم سيارتين على الطريق الرابط بين كركوك تكريت بقضاء العلم شرقي المحافظة".

واضاف الجبوري، ان"فرق الإنقاذ سارعت الى إنقاذ جريحين بينما تم نقل جثث القتلى الى الطب العدلي في تكريت".

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