الانصاري: بعض الحكام العرب يحاولوا ان يغيروا بوصل العداء باتجاه ايران

2019/02/22 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الامين العام المساعد لمنظمة بدر عبدالكريم يونس الانصاري ان بعض الحكام العرب يحاولوا ان يغيروا بوصل العداء باتجاه الجمهورية الاسلامية في ايران بعد ان كان الكيان الصهيوني هو العدو الاول للشعوب العربية والاسلامية .

وذكر الانصاري في تصريح خص به " الغدير " ان ما يقوم به بعض الحكام العرب هو خلاف الواقع الحقيقي للجمهورية الاسلامية ودعمها لحركات التحرر والمقاومة .واضاف ان ايران دعمت الحركات التحررية والمقاومة الاسلامية في لبنان عندما طردت الكيان الصهيوني وقاتلت داعش .



مبيناً ان هذا الدعم سواء كان لوجستي او استشاري في العراق او سورية او اليمن .

انتهى ع.س

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