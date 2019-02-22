بالصور.. انفجار حذاء لاعب سلة يخسر شركة

2019/02/22 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت الحذاء وهي من انتاج الشركة، والتي يرتديها لاعب جامعة ديوك الأمريكية " وليامسون " والمرشح للانتقال إلى دوري "إن بي إيه" للمحترفين، زيون وليامسون، بعد 40 ثانية من بداية المواجهة ضد نورث كارولاينا.

وتمزق الحذاء كليا وبشكل واضح خلال ارتكاز "وليامسون" على قدمه، مما تسبب بانزلاقه وإصابته في الركبة، بحسب مشاهد أظهرتها الصور التي نشرتها شبكة "إي إس بي إن"، مما أدى الى خروج اللاعب وهو غير قادر على المشي بطريقة سليمة، دون أن يعود إلى الملعب مجددا.

وقد أدت هذه الحادثة إلى انخفضت أسهم "نايكي" بأكثر من 1 في المائة في تعاملات اليوم، مما أدى إلى فقدان الشركة نحو 2.06 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة.

انتهى..م.رالصور..

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