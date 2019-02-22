مدير التقاعد العام : مليونا و500 الف دينار الدفعة الأولى من مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق

2019/02/22 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت هيئة التقاعد الوطنية ،اليوم الجمعة ،أنها ستصرف مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين و منتسبي الجيش العراقي على شكل دفعات ،وان الدفعة الاولى ستكون 2.5 مليون دينار للمستحقين لحين اكمالها.

وقال رئيس هيئة التقاعد الوطنية احمد عبد الجليل في تصريح أن " الهيئة حصلت على موافقة رئيس الوزراء وتضمين موازنة العام الجاري صرف مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين ومنتسبي الجيش العراقي السابق اسوة بالجيش العراقي الجديد".

واضاف ،أنه "تم اكمال الاجراءات الفنية الخاصة بالجرد و تأهيل المعاملات و تدقيقها مع طلب التمويل من وزارة المالية" ، مبينا أن "التخصيصات لهذه المكافأة ضمن موازنة العام الحالي بدفعة اولى تبلغ (234) مليار دينار".

وتابع عبد الجليل ،أن "الهيئة ستصرف المكافأت بشكل مباشرة بعد وصول الاموال من خلال منافذ بطاقات الدفع الالكتروني و المصارف دون الحاجة الى مراجعة المواطنين " ،مشيرا الى ، ان "صرف المكافأة للمستحقين ستكون على شكل دفعات حسب المبالغ المتوفرة ، و ستكون الدفعة الاولى (2,5) مليون دينار لكل متقاعد لحين اكمال تسديد المكافأة بالكامل للمتقاعد المستحق " .

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