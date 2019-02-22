قطر تكشف عن تعين سفيرا لها في بغداد

2019/02/22 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وطن- بغداد كشفت دولة قطر، اليوم الجمعة، عن تعيين سفير جديد لها في العاصمة بغداد.وقال مبعوث وزارة الخارجية القطرية الى العراق مطلك القحطاني، خلال تصريحات صحفية تابعتها وكالة وطن، إنه “تم تعيين سفير جديد لدولة قطر في العاصمة بغداد”، مؤكداً أن “السفير الجديد سيباشر مهامه في الأسابيع القليلة المقبلة”.وأضاف القحطاني، أن “السفير الجديد […]

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