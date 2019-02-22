2019/02/22 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت في الجزائر اليوم الجمعة 22 فبراير/ شباط تظاهرات رافضة لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

ورفع المتظاهرون شعارات رافضة لترشح بوتفليقة، الذين يحكم الجزائر منذ عام 1999، لولاية خامسة، كما رفعوا لافتات كتب عليها «لا للعهدة الخامسة» نعم للتغيير» و«لا لانتخابات العار».

وفي السياق ذاته أكد مراسل الغد في الجزائر كريم قندولي، بأنت هناك دعوات عدة أطلقها ناشطون جزائريون، للخروج في مظاهرات شعبية، اليوم الجمعة، احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة خامسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان المقبل.

وأضاف مراسلنا، أن الدعوات انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للخروج إلى الشارع والتظاهر رفضا لترشح بوتفليقة، تحت عنوان حراك الثاني والعشرين من فبراير، فيما انتشرت قوات الأمن تحسبا لوجود أي مخاطر أمنية نتيجة الاحتجاج السلمي.

وتتزامن هذه التحركات مع مظاهرات شهدتها عدة مدن جزائرية أبرزها بجاية في شمال البلاد، حيث ردد المحتجون هتافات رافضة للولاية الخامسة لبوتفليقة.

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