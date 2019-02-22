المئات يتظاهرون في السودان عقب صلاة الجمعة

2019/02/22 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محتجون سودانيون يحاولون الاحتماء من الغاز المسيل للدموع الذي تطلقه قوات الشرطة عليهم خلال مظاهرة في أم درمان يوم 20 فبراير شباط 2019.



تصوير: محمد نور الدين عبد الله - رويترز.

قال شهود إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين نظموا مسيرات ورددوا هتافات مناهضة للحكومة عقب صلاة الجمعة في مسجد كبير قرب العاصمة السودانية.

والمظاهرات التي شهدتها مدينة أم درمان خارج مسجد السيد عبد الرحمن المهدي هي الأحدث في ما أصبح احتجاجات شبه يومية في البلاد منذ 19 ديسمبر كانون الأول.

وردد المحتجون هتافات تقول “الثورة خيار الشعب” و”تسقط بس” في إشارة إلى أن مطلبهم الوحيد هو انتهاء حكم الرئيس عمر البشير.

كانت الاحتجاجات قد اندلعت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.

ويقول نشطاء إن نحو 60 شخصا قتلوا في الاحتجاجات بينما تشير الأرقام الرسمية إلى مقتل 32 شخصا منهم ثلاثة من رجال الأمن.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين واعتقلت اشخاصا من بينهم أعضاء في حزب معارض ونشطاء وصحفيون.

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