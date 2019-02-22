الاتحاد الآسيوي يكلف حكمًا عراقيًا بمهمة قارية جديدة

2019/02/22 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الاتحاد الآسيوي فريق تحكيم عراقي بقيادة الدولي زيد ثامر لقيادة مباراة النجمة اللبناني والجزيرة الاردني التي ستقام، الاثنين، في الجولة الأولى من دوري المجموعات ضمن كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.

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