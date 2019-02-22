نواب المعارضة الفنزويلية يحتشدون على الحدود لاستقبال المساعدات الإنسانية

2019/02/22 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه عدد من أعضاء الجمعية الوطنية الفنزويلية إلى الحدود وذلك للمشاركة في استقبال المساعدات الإنسانية التي تلقتها المعارضة الفنزويلية قادمة من التحالفات الدولية الداعمة لخوان غوايدو.

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