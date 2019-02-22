الصناعة العسكرية التركية… من الاستيراد إلى الاكتفاء فالتصدير

2019/02/22 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرّرت تركيا أن تتحرّر تدريجياً من فاتورة شراء الأسلحة، في الوقت الذي تتنافس واشنطن وموسكو على بيع أنقرة أنظمة صواريخ متقدمة، لدرجة

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