2019/02/22 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤتمر دولي يوصي حكومة وبرلمان اقليم كوردستان بالقضاء على الفكر السلفي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤتمر دولي يوصي حكومة وبرلمان اقليم كوردستان بالقضاء على الفكر السلفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).