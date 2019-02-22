الشؤون الداخلية تضبط اكثر من 3 الف دعوى غير مسجلة في ديالى

2019/02/22 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وطن _ ديالى أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن بديالى، اليوم الجمعة، ضبط أكثر من 3 آلاف دعوى غير مسجلة في المحافظة.وذكرت مديرية الشؤون الداخلية، في بيان تلقت وكالة وطن نسخة منه، ان “مفارز المديرية وحسب توجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والامن اللواء (حسين عبد الهادي محبوبة) وبإشراف مدير الشؤون في محافظة ديالى العميد (يعقوب […]

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