تقرير: الصين تستعد لشراء الذرة الأمريكية بعد المحادثات التجارية

2019/02/22 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أفاد تقرير بأن مشتري الحبوب في الصين يستعدون لشراء المزيد من محصول الذرة الأمريكي في سياق اتفاق تجاري بين الجانبين.





وذكر التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية نقلاً عن مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها، اليوم الجمعة، أن الصفقات قد تتوافق مع مقترح بكين لشراء منتجات زراعية أمريكية إضافية بقيمة 30 مليار دولار بما في ذلك الذرة وفول الصويا والقمح.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي من المقرر أن يلتقي مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" في البيت الأبيض في وقت لاحق من اليوم، صرح هذا الأسبوع أن المحادثات تشمل شراء بكين كميات كبيرة من محصول الذرة.





وينظر الجميع باهتمام إلى تطورات الأوضاع التجارية بين أكبر اقصادين حول العالم والتي تشهد جولات مكثفة من المحادثات في الوقت الراهن قبل انتهاء موعد الهدنة التجارية والمقرر في الأول من مارس المقبل.





وبحلول الساعة 12:54 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة للذرة إلى مستوى تسليم شهر مايو 3.85 دولار للبوشل في بورصة شيكاغو، ليكون الارتفاع اليومي الثالث على التوالي.

وسجل سعر الذرة زيادة بنحو 3% في العام الحالي حتى الآن بعد ارتفاع بلغ 7% في عام 2018.





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