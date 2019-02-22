2019/02/22 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: توقعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" أن يصل الدين السيادي العالمي إلى 50 تريليون دولار بنهاية العام الجاري.





وذكر تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني يوم الخميس، أنه من المتوقع أن تقترض الحكومات السيادية ما يعادل 7.78 تريليون دولار في 2019، بزيادة 3.2% عن المقترض في العام الماضي.





وتأتي الزيادة في إجمالي الديون السيادية إلى 50 تريليون دولار بنسبة 6% عن العام الماضي بعد أن تفاقمت بسبب تقلبات أسعار الصرف.





وأضاف التقرير أن 70% أو 5.5 تريليون دولار من إجمالي الاقتراض السيادي سيكون لإعادة تمويل الديون طويلة الأجل مستحقة السداد.





وذكرت الوكالة أن الولايات المتحدة واليابان سيكونا أكبر المقترضين خلال العام الجاري، بنسبة 60% من إجمالي الديون السيادية

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