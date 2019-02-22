صافرة عراقية في مهمة آسيوية جديدة

2019/02/22 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حدد الاتحاد الآسيوي فريق تحكيم عراقي بقيادة الدولي زيد ثامر لقيادة مباراة النجمة اللبناني والجزيرة الاردني التي ستقام، الاثنين، في الجولة الاولى من دوري المجموعات ضمن كاس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.والى جانب ثامر، تألف طاقمه المساعد من ميثم خماط واكرم علي .ويأتي التكليف الصادر من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تواصلا للثقة […]

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