الإعلام الأمني يوضح عملية قتل قيادي بارز بداعش في كركوك

2019/02/22 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضحت خلية الإعلام الامني، عملية قتل قيادي بارز في عصابات داعش الارهابية في محافظة كركوك.

وذكر بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "قوة من الفريق التكتيكي التابع لخلية الصقور الاستخبارية وبالتنسيق مع استخبارات الحشد الشعبي قتلت الارهابي المدعو ميزر الجوالي بعملية متقنة داخل كركوك بعد تطويق داره وحدثت المواجهة اثناء العملية مما دعت قواتنا الى حسم الموقف بقتله".وأضاف ان "العملية جاءت بعد يوم من تنفيذ هذا المجرم لجريمته على الشهيد {صالح عبد الله} أحد منتسبي لواء 56 الحشد الشعبي".ولفت البيان ان "المدعو {ميزر هادي} قد عمل في صفوف انصار الاسلام الارهابي وانضم الى صفوف عصابات داعش الارهابية عام 2014ونُصب قاضي شرعي لقاطع الرشيد".وكان اعلام الحشد الشعبي أعلن في وقت سابق اليوم ان قوة مشتركة من الحشد والقوات الأمنية قتلت إرهابياً بارزاً ينتمي لداعش بعملية نوعية في كركوك.وقال بيان له انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة نفذت قوة من اللواء 16 في الحشد الشعبي بالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية نفذت عملية أمنية في حي 1 حزيران بكركوك اسفر عن مقتل إرهابي بارز بداعش".انتهى

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