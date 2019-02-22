تشيلسي يستأنف ضد عقوبة الفيفا

2019/02/22 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قرر نادي تشيلسي الإنكليزي الاستئناف ضد العقوبة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بمنعه من التعاقد خلال فترتي انتقالات متتاليتين بسبب خرقه لقواعد تسجيل اللاعبين تحت السن.

وكان تشيلسي قد قرر تسجيل 29 لاعبا تحت السن بشكل غير قانوني وهو ما جعل اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم تقرر حظر النادي الإنكليزي من إبرام أي تعاقدات خلال فترتي انتقالات.وأصدر النادي الإنكليزي بيانا أكد فيه احترامه التام لقرار الفيفا مؤكدا استئنافه ضد قرار العقوبة استنادا إلى عدم قبول الفيفا لطلبات تشيلسي فيما يتعلق بتسجيل الـ29 لاعبا تحت السن.ويواجه تشيلسي أزمة كبيرة في حال تم تفعيل القرار نهائيا وهو رحيل الثنائي المعار من ريال مدريد ويوفنتوس ماتيو كوفاسيتش وغونزالو هيغواين نظرا لأن إعارة الثنائي لا يتضمن خيارا للشراء.

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