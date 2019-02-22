2019/02/22 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الاعلام الامني: مقتل داعشي بعد محاصرته قرب داره داخل محافظة كركوك

واع / بغداد / م .ا

اعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن مقتل عنصر من عصابات داعش بعد محاصرته قرب داره داخل محافظة كركوك.

وذكر بيان للخلية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "قوة من الفريق التكتيكي التابع لخلية الصقور الاستخبارية وبالتنسيق مع استخبارات الحشد الشعبي قتلت الارهابي المدعو ميزر الجوالي بعملية متقنة داخل كركوك بعد تطويق داره وحدثت المواجهة اثناء العملية، ما دعت قواتنا الى حسم الموقف بقتله".

واضافت الخلية، أن "العملية جاءت بعد يوم من تنفيذ هذا المجرم لجريمته على الشهيد صالح عبد الله احد منتسبي لواء 56 الحشد الشعبي"، مبينة ان "المدعو ميزر هادي قد عمل في صفوف انصار الاسلام الارهابي وانضم الى صفوف عصابات داعش الارهابية عام 2014ونُصب قاضي شرعي لقاطع الرشيد ٢٢ شباط ٢٠١٩‎".

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