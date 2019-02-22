الحشد الشعبي يدمر عددا من الانفاق لداعش جنوب شرق تلعفر

2019/02/22 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دمرت قوات الحشد الشعبي، الجمعة، عددا من الانفاق لتنظيم “داعش” الإرهابي في سلسلة جبال الواقعة جنوب شرق تلعفر بمحافظة نينوى.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن قوة من اللواء 53 ضمن عمليات الحشد الشعبي في نينوى نفذت، اليوم، عملية تفتيش سلسلة جبال الواقعة جنوب شرق تلعفر بهدف انهاء تهديد تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأضاف، أن العملية اسفرت عن العثور على عدد من الانفاق وتدميرها بالكامل.

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