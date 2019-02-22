الجزائريون يتحدون بوتفليقة:  نعم للتغيير

2019/02/22 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تحدى آلاف الجزائريين، الجمعة، في مظاهرات شعبية، القانون الخاص بمنع التظاهر من دون ترخيص، ونظموا تجمعات حاشدة في عدد من الولايات والمدن الكبرى، تحت شعار ”لا للولاية الخامسة..نعم للتغيير“.وامتدت المظاهرات من الوسط إلى الشرق، حيث احتج الغاضبون على ”استمرار حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وترشيحه لفترة جديدة“، وسط تعزيزات أمنية […]

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