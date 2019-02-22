مقتل قياديين بداعش في كركوك وشرق سوريا

2019/02/22 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني اليوم الجمعة، ان قوة تكتيكية قتلت قاضيا شرعيا لتنظيم داعش في محافظة كركوك، فيما اعلن المرصد السوري عن اعدام عناصر داعش لاحد قادتهم.وقالت الخلية في بيان صحافي، ان "قوة من الفريق التكتيكي التابع لخلية الصقور الاستخبارية وبالتنسيق مع استخبارات الحشد الشعبي قتلت الارهابي المدعو ميزر الجوالي بعملية متقنة داخل كركوك بعد تطويق داره وحدثت المواجهة اثناء العملية مما دعت قواتنا الى حسم الموقف بقتله".

واضاف "العملية جاءت بعد يوم من تنفيذ هذا المجرم لجريمته على الشهيد صالح عبد الله احد منتسبي لواء 56 الحشد الشعبي".

وتابع البيان ان "المدعو ميزر هادي قد عمل في صفوف انصار الاسلام الارهابي وانضم الى صفوف عصابات داعش الارهابية عام 2014 ونُصب قاضيا شرعيا لقاطع الرشيد".

في سياق منفصل اكد المرصد السوري المعارض لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، إن تنظيم داعش نفذ عملية إعدام بحق أحد قادته من الصف الثاني يحمل الجنسية العراقية.

وأضاف المرصد، أن "التنظيم أعدمه على خلفية دعوته للمدنيين ومن تبقى في المزارع التي يتواجد فيها من تبقى من عناصر داعش للخروج وتسليم أنفسهم في مناطق قوات سوريا الديمقراطية".

وأشار المرصد إلى أن "التنظيم يحاول التشبث بالبقاء والوصول لصفقة تلبي شروطه بالخروج نحو مكان آمن تزامنا مع رفض دولهم استعادتهم، حيث نقل عن مصادر وصفها بالموثوقة أن عناصر التنظيم يرفضون الخروج ويفضلون الموت على الاستسلام.

كما منع داعش عملية خروج المدنيين المتبقين ضمن مناطق تواجد آخر مقاتليه في شرق الفرات.

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