وزارة الزراعة تؤجل استيفاء الديون الحكومية من الفلاحين والمزارعين

2019/02/22 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة الزراعة، الجمعة، تأجيل استيفاء الديون الحكومية من الفلاحين والمزارعين.وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان، أنه "استنادا إلى الفقرة ثالثا من المادة (60) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019، ومن أجل دعم شريحة الفلاحين والمزارعين في تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، فضلا عن الدور الذي تقوم به الوزارة في تخفيف المعوقات وتسهيل الاجراءات من اجل النهوض بالإنتاج الزراعي تقرر تأجيل استيفاء الديون الحكومية التي بذمة الفلاحين المزارعين والذين لا تزيد قروضهم على 250مليون دينار".

وأضاف، أن "التأجيل يشمل قروض المصرف الزراعي التعاوني سواء كان من المبادرة الزراعية او من البنك المركزي وفي عموم محافظات العراق مع عدم تحميل هذه القروض اي فوائد خلال فترة التأجيل".

وتابع، أن "القرار يشمل كافة الاقساط المستحقة بذمة المقترضين من قروض المبادرة الزراعية والبنك المركزي على ان يكون السقف الاعلى للقرض 250 مليون دينار".

ونوه الى، أن "تأريخ استحقاقها سيكون ١ /١ / ٢٠٢٠ فضلا عن تقديم جميع مواعيد الاقساط المستحقة الى هذا التأريخ"، منوها الى ان "جميع الديون المشمولة بهذا القرار مؤجلة تلقائيا مع ايقاف كافة الاجراءات القانونية المتخذة بحق المقترضين والذين ترتبت بذمتهم مستحقات مالية (اقساط) للأعوام السابقة باعتبارهم مؤجلين".

ولفت الى، ان "هذا القرار مهم يعطي فرصة جديدة للفلاحين والمزارعين على ترتيب اوضاعهم وإعادة تأهيل مشاريعهم واراضيهم الزراعية من اجل النهوض بالواقع الزراعي".

وأشار الى، ان "جميع الفلاحين والمزارعين لاستثمار هذا القرار من اجل تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وصولا الى الاكتفاء الذاتي وتأمين مرتكزات الامن الغذائي لعموم المواطنين".



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