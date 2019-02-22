الاحتلال يمطر المتظاهرين بقنابل الغاز في الجمعة الـ48 من مسيرات العودة

2019/02/22 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت نيفين اسليم، مراسلة الغد من غزة، ببدء توافد الفلسطينيين على الحدود الشرقية لقطاع غزة في 5 مخيمات رئيسية على الحدود، فيما أشعل عددا من الشبان الكاوتشوك وذلك في الجمعة الـ48 لمسيرات العودة.

وأوضحت مراسلتنا، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قبل قليل قنابل الغاز المسيل للدموع من جيبات عسكرية صوب المتظاهرين على السياج الأمني، مما دفع المتظاهرون للتراجع للخف.

وأشارت مراسلتنا، إلى أن الجمعة الـ48 تأتي تزامنا مع مجزرة الحرم الإبراهيمي في ذكراها اليوم، كما أنها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.

وتوافد عشرات الفلسطينيين على الحدود الشرقية لغزة للمشاركة في الجمعة الثامنة والأربعين من مسيرات العودة، وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران كان قد تحدث يوم أمس كما أنها ستكون جمعة فارقة وفاصلة في مكسيرات العودة وكسر الحصار.

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