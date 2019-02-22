اعتقال عدد من الامتهمين بالارهاب والخطف في بغداد

2019/02/22 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وطن _ بغداد اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، القاء القبض على عدد من المتهمين بالارهاب والخطف وانتحال الصفة والاتجار بالمواد المخدرة في مناطق متفرقة من العاصمة.

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