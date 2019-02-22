الإعلام الأمني يعلن مقتل قيادي بارز بداعش الإرهابي في كركوك

2019/02/22 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك.

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