2019/02/22 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى القيادي في قوات سوريا الديمقراطية عدنان عفرين، الأخبار التي تم تداولها حول تسليم 150 عنصراً من داعش للجيش العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("قسد" تنفي تسليم العراق 150 داعشيًا) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("قسد" تنفي تسليم العراق 150 داعشيًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).